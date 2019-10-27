Cep telefonunun ışığından kör oldu

Çin’de yaşanan bir olay adeta şok etkisi yarattı.

Wang isimli bir kişi gece karanlıkta telefonda oyun oynarken, bir anda görüşünü kaybettiğini söyleyerek doktora başvurdu.

Kalıcı körlüğe yol açabilir

Doktor Lei Tao retinada arter tıkanması olarak da bilinen bir göz felci geçirdiğini ve retinadaki kan damarlarının pıhtılaşmasının veya daralmasının beynine sinyal göndermesinin yol açtığını söyledi.

Hızlı tedavi edilmezse bunun kalıcı körlüğe yol açabileceğini söyledi.

"Işıklar kapandıktan sonra ekran ışığı çok parlak”

Wang, “Telefonuma bakmak için sağ gözümü kullanıyordum ve bazı kelimeleri görebiliyordum, diğerlerini görmedim. Telefonumda oynamayı seviyorum ama geceleri karım kullanmamı istemiyor. Çünkü ışıklar kapandıktan sonra ekran ışığı çok parlak.”

Doktor Lei Tao aşırı telefon kullanımına bağlı olarak her ay 20 kişinin geçici göz felci rahatsızlığından hastanelerine başvurduğunu kaydetti. Tao, “Genellikle buna 'göz darbesi' diyoruz” dedi.

Ekranlara uzun süre bakmaktan kaçının

Lei, elektronik eşyaların aşırı kullanımının ani görme kaybına yol açabileceğini söyleyerek bazı bilgiler de verdi.

Telefonları ve elektronik eşyaları kullanmak, genç insanlar için yaşamın büyük bir bölümünü oluşturuyor ve bu da vizyonlarını aşırı derecede zorluyor. Bu göz vuruşlarını tetikleyebilir.

Bütün gün oyun oynayınca kör olmuştu

Önleyici stratejiler çok önemlidir. Düzenli bir şekilde dinlenin. Gece geç saatlerde telefonlara, televizyonlara ve bilgisayarlara uzun süre bakmaktan kaçının.

2017 yılında, Güney Guangdong eyaletindeki Dongguanlı 21 yaşındaki bir kadın, bütün gün boyunca Tencent of Kings of Honor oyunu oynadıktan sonra bir gözünde kalıcı körlük oluşmuştu.



