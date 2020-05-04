Cep telefonunuzu ayda 70 TL’ye sigortalatabilirsiniz

Ürünün iki paketi olduğunu kaydeden Ceyhan Hancıoğlu ürün hakkında şu bilgileri verdi:

“Telefon sigortası ürünümüzün 2 tane paketi var dar (yeni) ve geniş teminat dediğimiz iki paket. Yeni teminat dediğimiz kısmı yılda 2 kere telefon ekranının kırılmasına karşılık teminat veriyor. Yani yılda 2 kere ekran kırılma hakkı tanıyoruz. Bir de geniş paketimiz var. Biz geniş paketi satmayı daha uygun görüyoruz. Prim farkı çok fazla yok ama çok daha fazla teminat alıyorsunuz. Geniş paketimizde elektronik cihaz sigortası şartları genel kapsamında bütün teminatları veriyoruz. Garanti süresine bakılmaksızın arızalanması, düşmesi, kırılması, çalınması, pert olması gibi bütün teminatları karşılayan bir sigorta.”

Hancıoğlu, bu ürünü acentenin kendi portalları üzerinden 2 dakikada poliçeyi tanzim edebildiğine dikkat çekerek, “10 bin liralık bir telefonun sigortalanması için yıllık 600 liralık prim ödemesi yeterli. Bunu da kredi kartına 9 taksitle gerçekleştiriyoruz. Yani ayda 70-80 lira gibi aylık bir ödeme ile bu poliçe alınabiliyor” dedi.

Suistimaller için tedbirimizi aldık

“Poliçe aşamasında suistimalleri önlemek için bir takım tedbirler aldık” diyen Hancıoğlu, “Acentemiz poliçeyi tanzim ettiğinde biz 15 gün içerisinde sigortalımızı bir telefon numarasına yönlendiriyoruz. Ayrıca bir kayıt yapmasını istiyoruz, bir anlamda aktivasyon istiyoruz. Bizim çağrı merkezimiz aldığı bilgilerle ve cihazın görüntüsüyle o cihazın poliçe aşamasında hasarlı olup olmadığını, eski olup olmadığına bakıyor. Eğer o cihaz hasarlı değilse poliçeyi başlatıyoruz. Hasarlı ise zaten poliçeyi kabul etmiyoruz. Böyle bir tedbir aldık, bu tedbir vasıtasıyla kötü niyetli insanlara izin vermeyeceğiz. Bu yıl içerisinde 5 ile 10 bin arasında bir poliçe düzenleyeceğimizi öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.



