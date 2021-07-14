Yaz aylarında cep telefonu arızaları yılın diğer dönemlerine göre ortalama yüzde 50 artıyor. Çünkü bu cihazlar genellikle koyu renk olduğu için sıcağı anında çekiyor. Bu da telefonun plastik ve sentetik aksamlarında gevşemeye yol açıyor ve anakartlar deforme oluyor. Ayrıca kalitesiz koruma kılıfları telefonun kendini soğutmasını engelliyor. Hatta bu durum bazen cihazın patlamasına bile yol açıyor. Bir diğer neden ise deniz ve havuzlarda selfie çekme merakı. Sırf bu yüzden günde 1.000’e yakın telefon elden kayıp suya ya da yere düşüyor.

HAKLAR BİLİNMİYOR

Arızaların büyük bir bölümü kullanıcı hatasından kaynaklanıyor. Bu da garanti kapsamını aşıyor. Çoğu kullanıcı bu yöndeki haklarını bilmediği için servislerde zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Öte yandan kullanıcıdan kaynaklanan tüm hataları da içeren ‘cep kasko’ hizmetleri veren servisler de bulunuyor. Bunların başında ise Türkiye genelinde 6 bin bayisi olan Cepkask geliyor. Şirketin Genel Müdürü Tayfun Gülgeç’e, cihaz garantileriyle ilgili merak edilen tüm soruları ve tüketici haklarını sorduk, o da madde madde açıkladı.

TAMİR SÜRESİ 20 GÜN

Yasal yollarla ithal edilmiş cep telefonları için asgari 2 yıl garanti belgesi zorunluluğu var.

Garanti, cep telefonunun üretim hatalarından kaynaklı arızaların yetkili servisler tarafından onarımını, onarım mümkün değil ise değişimini sağlar.

Garanti hizmetinden yararlanarak onarım yapılmış cep telefonlarında değişimi sağlanan yedek parçalara da 6 aylık garanti süresi tanınır.

Onarım süresi Tüketici Kanunu ile belirlenmiştir. Bu süre 20 iş günüdür. Tüketici 20 iş gününü geçen onarımlarda yeni cep telefonu talep etme hakkına sahiptir.

Marka ya da yetkili servis yeni telefonu vermezse Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat edilir.

Ancak Tüketici Hakem Heyetleri sadece kişi adına faturalandırılmış cep telefonları için çözüm üretir.

Şirketler adına faturalandırılmış cep telefonları için oluşan uyuşmazlıklara Tüketici Mahkemeleri bakıyor.

KOŞULSUZ İADE MESELESİ

Eğer aynı arıza onarımlara rağmen 3 defa tekrarladıysa tüketiciye yine yeni telefon hakkı doğar.

Herhangi bir arıza veya kırık için yetkisiz tamircilere götürülen telefonun 2 yıllık garantisi yok olur. 0Orijinal olmayan pil, şarj, kulaklık gibi aksesuarların kullanımından doğacak arızalar da garanti kapsamının sonlanmasına sebep olur.

Tüketici, garanti şartları kapsamında olduğu halde hizmet alamadığı durumlarda şikayetini Tüketici Hakem Heyetleri'ne taşıma hakkına sahiptir. 0İnternet aracılığı ile de Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracaat edilebilir.

Her ne kadar Tüketici Kanunu gereği bir mal 15 gün içinde herhangi bir sebep gösterilmeksizin koşulsuz iade edilebiliyor ise de bu cep telefonlarında uygulanmıyor. Ambalaj açıldıktan, SIM kart tanıtıldıktan sonra bu iade hakkı sonlanıyor.

Cep telefonlarının ortalama yüzde 30’u 2 yıl içinde mutlak garanti hizmetine başvuruyor.

Tüketici, satın aldığı telefonun garanti belgesinin olup olmadığını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi Merkezi’nin internet sitesi üzerinden (http://egaranti.gtb.gov.tr/) şirket adını seçerek sorgulayabilir.

Bu adresten ürününüzle ilgili garantinin onay veriliş tarihi, hizmet süresi, garanti geçerlilik durumu ve belge ayrıntılarına erişmek mümkün.

İSTER ISLANSIN İSTER KIRILSIN

Tayfun Gülgeç, Cepkask’ın sıvı teması, kırılma, yüksek voltaj gibi kullanıcı hatasından kaynaklanan her türlü soruna karşı hizmet verdiğini de ifade ederek şunları söyledi: “Hizmet paket fiyatlarımız yıllık 200 TL’den başlıyor. 3 bin 500 TL ve üzeri fiyatlardan satılan cep telefonu kasko bedelleri ise 400 TL.” Gülgeç, yaz dönemlerinde her ay sadece kendilerine 3 bin civarında arızalı telefon geldiğine de dikkat çekti.