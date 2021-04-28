Trafik kazaları meydana geldiğinde, eskiden kaza tespit tutanağı doldurmadan önce mutlaka polisin olay yerine ulaşması beklenilirdi. Devletin aracına çarpmışsanız, alkollüyseniz, ehliyetiniz yoksa ve kaza sırasında yaralanma veya ölüm varsa polisin gelmesinin beklenilmesi yine şart. Ancak bunların dışında kazaya karışan araçlarda sadece maddi hasar oluşmuşsa, artık polisi çağırmaya gerek kalmadan hasarlı kaza tespit tutanağını araç sahipleri doldurabiliyor.

KAĞIT FORMLA UĞRAŞMADAN

1 Nisan 2008’den önce sadece trafik polisi tarafından doldurulan ve kazanın nasıl meydana geldiğinin kayıt altına alınmasını sağlayan kaza tespit tutanağını, sürücülerin tutabilmesinin ise iki yolu var. İlki, yanınızdaki tespit tutanağını doldurup, tutanağı sigorta şirketinize bildirdikten sonra olay yerinden ayrılabiliyorsunuz. Ancak aracınızda tutanak yoksa ya da iki nüsha olan ve doldurulması uzun süren bu tutanakla uğraşmak istemiyorsanız, o zaman da devreye ‘mobil kaza tutanağı’ giriyor.

NELER YAPILABİLİR?

Google Play veya Apple Store’dan ‘mobil kaza tutanağı’ uygulamasını telefonunuza indirip, profil oluşturulduktan sonra olası kaza anında şu adımlar izleniyor:

‘Yeni kaza ekle’ butonuna basılarak yeni bir kaza tespit tutanağı ekleniyor.

Kazaya karışan araç sayısı bilgisi giriliyor.

Fotoğraf ikonuna basarak kazaya karışan araçların ve kaza yerinin resimleri farklı açılardan çekiliyor.

‘Haritada göster’ özelliği ile kazanın olduğu yer (konumu) işaretleniyor.

Kazaya karışan araçların plaka bilgisi, TC kimlik veya vergi numarası bilgileri dolduruluyor.

Sonra ‘poliçe bilgileri getir’ butonuna basılıyor.

Karekod (QR) ekranına giriş yapılarak poliçedeki karekod okutuluyor.

Araç bilgilerinden sonra görgü tanığı varsa ‘tanık ekle’ butonundan ekleme yapılıyor.

Sürücü ekranındaki bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve mail adresi de mutlaka yazılmalı.

‘Yorum’ yazan pencerede ‘ses kaydı’ ile yorum bırakmak mümkün. Ses kaydı yerine not da yazılabiliyor.

Girilen bilgiler kontrol edildikten sonra imza ile işlem sonlanıyor.

Form mail adresinize pdf formatında gönderiliyor.

Sigorta şirketi gelişmeleri ve kusurluluk durumunu SMS ve maille bildiriyor.

Tutanağın durumu ve kusur oranları bilgisi mobil uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

ANINDA SİGORTA ŞİRKETİNDE

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından 2014 yılında geliştirilen mobil kaza tutanağını, zorunlu trafik sigortası yaptıran tüm sürücüler kullanabiliyor. Tutanak kağıt form üzerinden 100 dakikada doldurulabilirken, mobil kaza tutanağı ise 5 dakikada tutulabiliyor. Hayatı kolaylaştıran mobil kaza tutanağı ile kaza girişi yapıldığı andan itibaren tüm bilgiler SBM sistemine düşüyor. Böylece bilgiler ilgili sigorta şirketine yansıtılıyor. Hasar ödeme süreci de 15 günden 2 güne iniyor.

KAREKODU OKUTUN

SBM’ye bir yılda 900 bin adet kaza tespit tutanağı ulaşırken, bunun 15 binini mobil kaza tutanağı oluşturuyor. Oysa çoğu sürücünün pek de farkında olmadığı bu mobil kaza tutanağını kullanmak çok kolay. Android ya da IOS yazılımlı telefonların uygulama mağazasından ‘mobil kaza tutanağı’ yazınca hemen çıkıyor. Ücretsiz yükleyebildiğiniz uygulamayla, poliçe ve araç bilgilerini (şasi numarası, model gibi) tek tek girmenize gerek kalmıyor. Poliçedeki karekodu okuttuğunuzda tüm bilgiler görülebiliyor.