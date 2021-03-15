Türkiye Cerablus ve El Bab'ta sivillere hain saldırı! Yaralılar var

Cerablus ve El Bab'ta sivillere hain saldırı! Yaralılar var

Türkiye

Cerablus ve El Bab'ta sivillere hain saldırı! Yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzelerin, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.

15 Mart 2021, Pazartesi 00:33 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

AA

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