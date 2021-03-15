Cerablus ve El Bab'ta sivillere hain saldırı! Yaralılar var
Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzelerin, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.
15 Mart 2021, Pazartesi 00:33 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.
AA
https://twitter.com/tcsavunma/status/1371207062089252865
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