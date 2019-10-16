Cerebral Palsy’li çocuklardan bir çanta dolusu hayal

Cerebral Palsy’nin yeşil renklerini giyerek destek verdiği projede çocuklar uçsuz bucaksız hayallerini bez çantaların üzerine boyayarak ne kadar renkli dünyalara sahip olduklarını gösterdi.

Bu güzel ellerden çıkan bez çantalar daha sonra Allergan genel merkezinin bulunduğu plazada kurulan stantta sergilendi. Ayrıca stant yanına konulan fotoboot’ta herkes “Yıldızım Olur musun?” diyerek paylaştığı fotoğraflarla çocuklara destek mesajları verdiler.

Çocuklarla gerçekleştirilen boyama etkinliğinin yanı sıra Allergan Çalışanlarıyla birlikte yeşil renginin tonlarının birleştiği bileklik atölyesi düzenledi. İlham veren konuşmalar bölümünde ise kendisi de Cerebral Palsy ile yaşayan ve birçok başarıya imza atmış Tuğba Erbilen Gültekin, yaşadığı süreci tüm içtenliğiyle katılımcılarla paylaştı.



