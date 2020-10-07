Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) ve Allergan Aesthetics Türkiye iş birliğinde fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un desteğiyle 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü’nde “Benim Güzel Yarınlarım Var” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında açılan dijital sergi ile CP’li çocukların hayatlarında erken müdahelenin önemine dikkat çekildi.

Bir AbbVie şirketi olan ve dünyanın en geniş global tedavi, tıbbi cihaz ve estetik ürün portföyüne sahip, alanında öncü ürünlerle markalar geliştiren Allergan Aesthetics’in Türkiye’de 2018’den bu yana Cerebral Palsy’li çocukların ve ailelerinin hayatında fark yaratmak amacıyla TSÇV ile birlikte yürüttüğü Kutup Yıldızları Sosyal Sorumluluk projesinin devamı niteliğindeki sergiye Vakfın websitesi www.tscv.org.tr veya www.sakipsabancimuzesi.orgüzerinden ulaşılabiliyor.

Cerebral Palsy’li çocuklar hayalleri için kamera karşısına geçti

Kiminin en büyük hayali aşçı, hakem, şarkıcı, tarihçi olmak, kiminin de doktor, ressam, prenses, sanatçı olmak. 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü’ndebir araya gelen 11 Cerebral Palsy’li çocuk hem geleceğe yönelik hayallerini anlattı, hem de hikâyeleriyle umut verdi. Proje kapsamında fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut 11 çocuğun hayallerini simgeleyen objelerle, hikâyelerini fotoğrafladı. Fotoğraf çekimlerine ev sahipliği yapan Sakıp Sabancı Müzesi, dijital serginin sanat danışmalığını da yürüterek projeye destek verdi.

AbbVie Türkiye Genel Müdürü Mete Hüsemoğlu, “AbbVie ailesine 8 Mayıs’ta katılan Allergan’ın Cerebral Palsy gibi engellilik durumlarında erken tanı ve rehabilitasyonun öneminden yola çıkarak, busıkça rastlanan toplumsal soruna fayda sağlayabilme amacıyla üç yıldır Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) ile birlikte yürüttüğü Kutup Yıldızları sosyal sorumluluk projesine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kutup Yıldızı, 0-36 ay arasındaki riskli bebek grubuna alınan çocukların Cerebral Palsy ya da diğer gelişimsel bozukluklarının erken dönemde tespit edilmesi, yaşam boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon desteklerine kavuşabilmeleri ve hepsinden önemlisi bu çocukların sosyal hayata karışabilmelerini destekleyen çok değerli bir sosyal sorumluluk projesi. Cerebral Palsy’li çocukların da diğer tüm çocuklar gibi, doğru desteklerle sosyal hayatta yer almalarını ve tüm hayallerine kavuşmalarını diliyoruz” dedi.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin “Vakfımızda erken müdahaleye yönelik çalışmalar 2010 yılından beri devam ediyor. Erken müdahalede amacımız 0-3 yaş arasındaki gelişimsel gerilik açısından risk altında olan bebekler ve gelişimsel destek ihtiyacı olan bebek ve küçük çocuklara, temel ve yeni beceriler kazandırmak ve bu süreçte ailelerini de destekleyerek iyi olma hallerine katkıda bulunmaktır. Allergan Aesthetics ile 3 yıldır yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projesi sayesinde aileleri maddi zorluk içinde olan, Cerebral Palsy olma riski taşıyan bebeklere destek verebildik. Maddi durumu yetersiz, risk altındaki bebekleri ve aileleri fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, nörolog ve psikologtan oluşan bir ekip interdisipliner yaklaşım ile aile temelli erken müdahale programı kapsamında yıl boyunca takip etti" dedi.

Çektiği fotoğraflarla serginin taşıyıcısı olan Mehmet Turgut; “Böyle anlamlı bir projede yer almak benim için çok kıymetli. Cerebral Palsy’li çocuklarımızla bir günü geçirmek onların gülüşlerini yakalamak, hayallerini fotoğraflamak çok değerli bir deneyimdi. Engellerimizi hissetmediğimiz çok güzel bir çekim geçirdik. Erken tanı ve rehabilitasyonla bu çocuklarımızı topluma kazandırabileceğimizi gösteren, önemli bir projeye imza attık” dedi.

Projeye Doğa Rutkay Kamal da destek verdi

Başarılı oyuncu Doğa Rutkay Kamal sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile serginin duyurulmasına destek verdi. Canlı yayınında Mehmet Turgut’u ve Nigar Evgin’i konuk olarak ağırlayan Rutkay projenin taşıdığı anlamı vurgulayarak, “Günümüzde pek çok çocuğun gerek maddi imkânsızlıklar gerek dışlanma nedeniyle hayata katılamadığını düşündükçe ne kadar önemli ve kıymetli bir işin içinde olduğumu düşünüyorum. Her şeyden önce bir anne olarak bu projeye kayıtsız kalamadım çünkü bir hayat bile değiştirmek, hayaline kavuşmasını sağlamak, çocuklarımızı topluma kazandırmak son derece önemli ve değerli. Güzellikler paylaştıkça çoğalır, daha çok sayıda çocuğumuza destek olabilmemiz için bu tür gönüllülük çalışmalarının daha da artmasını diliyorum” dedi.

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