Cerebral Palsy’nin genetik kodları bu kitapta!

Cerebral Palsy Türkiye yayınlarının 7’inci kitabı "Cerebral Palsy ve Genetik" Boyut Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Kitapta, Cerebral Palsy'de izlenen bulgular yeniden gözden geçiriliyor ve bu belirtilere yol açan genetik mekanizmalara vurgu yapılıyor.

“Cerebral Palsy”li çocukların izlemine katkı veren tüm hekimlere yönelik hazırlanmış olan kitap, Mendel’in bezelyeleriyle başlayan kalıtım bilgisinin bebeklerle birlikte hayatımıza nasıl uzandığının yazılı bir belgesi niteliğinde.

Genetik mekanizmalara vurgu yapılıyor

Kitapta bir yandan Cerebral Palsy’de izlenen spastisite, diskinezi ve ataksi bulguları nörolojik semiyoloji içinde yeniden gözden geçirilirken, diğer yandan da bu belirtilere yol açan genetik mekanizmalara vurgu yapılıyor. Temel genetik ve nöroloji ilgilerinin, en güncel teknolojik yaklaşımlarla harmanlandığı kitapta, ‘Cerebral Palsy’ içinde yer alan nadir nöro genetik hastalıkların farkına varılması amaçlanıyor.

Editörlüğünü Dr. Nihan Hande Akçakaya ile Prof. Dr. Uğur Özbek’in yaptığı kitap, Bilge Aksoy ile Nihan Topçuoğlu tarafından yayına hazırlandı. Kitabın genel yönetmenliğini Bülent Özükan, sanat yönetmenliğini Murat Öneş ve grafit tasarımını ise İbrahim C. Yılgaz yaptı. Kitabı tüm seçkin kitapevlerinden temin etmek mümkün.