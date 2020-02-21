Ceren Damar davasında karar çıktı

Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

Ailesi açıklama yapmıştı

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılmış, davanın iki önceki celsesinde sanık Hikmet’in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Adalet bekliyorlar

Şenel’in babası Mustafa Damar, diğer aile bireyleriyle yaptığı duruşma öncesi basın açıklamasında adalet beklediklerini söyledi. Açıklamada hazır bulunanlar ise "Ceren Damar için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtılar.

İHA

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