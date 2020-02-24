Ankara'da, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar davasında sular durulmuyor. Mahkemede yaptığı savunma ile eleştirilerin odağı haline gelen sanık avukatı Vahit Bıçak, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta?” canlı yayınına bağlanarak suçlamalara yanıt verdi. Acılı baba Mustafa Damar da sonrasında yayına bağlandı! İşte o açıklamalar...

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Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı olan Vahit Bıçak hakkında kayıtlı olduğu Ankara Barosu tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Bıçak, Şenel ile sanık Hikmet'in ilişki yaşadığı iddiasında bulunan Bıçak, "Maktule, danışmanlığını yürüttüğü öğrencisiyle ilişkiye girerek görevini istismar etmiştir.

Maktule, ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunma’ suçunu işlemiştir. Maktule, hayatta olsaydı bu suçtan yargılanabilirdi. Böylesine ağır bir suçun mağduru olmuş bir sanığın karşınızda olduğunu söylemek isterim.

İlk cinsel saldırıdan sonra maktule baskılarını arttırmıştır. Sanığı okulda sıkıntıya sokacağını söyleyerek sanığı baskıya almıştır. Sanık, maktulenin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalmıştır" diye konuşmuştu.

Öte yandan, Bıçak hakkında aynı davadaki bazı beyanları nedeniyle 7 Ekim 2019'da açılan bir disiplin soruşturması daha bulunduğu öğrenildi.

Ankara Baro Başkanı: Kabul edilemez

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, akademisyen Ceren Damar'ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı davada, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın yaptığı savunmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Avukat Bıçak hakkında davanın daha önceki duruşmalarındaki tavır ve söylemleri nedeniyle 7 Ekim'de açılmış bir disiplin soruşturması olduğunu belirten Sağkan, "Savunma en kutsal hakların başında geliyor ve en geniş şekilde yorumlanması gerekiyor.

Ancak bu kişi, bu geniş yorumları bile geçmiştir. Konuyu 15 Temmuz sürecine bağlayarak, vefat etmiş bir kadının, hiç ilgisi olmadığı halde iffeti üzerinden ve o kadını kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışarak bir savunma stratejisi yürütmüştür. Kabul edilemez" dedi.

Takdir indirimi uygulanmadı

Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

Ailesi açıklama yapmıştı

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılmış, davanın iki önceki celsesinde sanık Hikmet’in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.