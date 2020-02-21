Türkiye Ceren Damar'ın ailesi adalet bekliyor

Ceren Damar'ın ailesi adalet bekliyor

Türkiye

Ceren Damar'ın ailesi adalet bekliyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin dava görülmeye devam ediyor. Ceren'in ailesi bugün görülecek dava öncesi basın açıklaması yaptı.

21 Şubat 2020, Cuma 11:16 Son Güncelleme:
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Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılmış, davanın iki önceki celsesinde sanık Hikmet’in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde mahkemenin kararını açıklaması beklenirken, Şenel’in ailesi dava öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Adalet bekliyorlar

Şenel’in babası Mustafa Damar, diğer aile bireyleriyle yaptığı basın açıklamasında adalet beklediklerini söyledi. Açıklamada hazır bulunanlar ise "Ceren Damar için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtılar.

İHA


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