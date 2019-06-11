Ceren Erginsoy'un eşi Erdem Özcan, Caddebostan sahilinde şehir magandaları tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı anları bir vatandaşın telefonuyla görüntülendi.

'BU OLAYI GÖRENLER, ELİNDE VİDEO OLANLAR BİZE ULAŞSIN LÜTFEN'

Ceren Erginsoy Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bisiklet yolunda giderken eşim @erdemoezcan ve kızım ciddi olarak şiddete maruz kaldı. Bu olayı görenler, elinde video olanlar bize ulaşsın lütfen." ifadelerini kullandı.



