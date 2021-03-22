Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan hakkında şoke eden açıklamalar yaptı. Aralarındaki sorunları bir türlü halledemeyen ikili yine gündemde. Ceren Hindistan açıklamasında kandırıldığını söylerken "Zorla amca kızıyla evlendirdiler suratını görmek istemiyorum onun bıktım diyordu" açıklamasında bulundu.

KABE'DE YEMİN ETTİRMİŞ

Ceren Hindistan "Bu adam evli olmadığını dair yemin etsin diye Kabe'ye götürdüm. Orada bile yemin etti evli olmadığına dair" dedi.

Oyuncu Hindistan Ümit Aslan'ın karısının, hakkında haberler yaptırdığını da iddia ederek şunları anlattı:

'AFFETMEK ZORUNDA KALDIM'

"Gidecek hiçbir yerim olmadığı için defalarca affetmek zorunda kaldım. Ne evim vardı ne hesabımda param ne de kapısını çalacak bir ailem. Gel gelelim bir gün uyanıp mutfağa giderken cinsel içerikli film izlerken çıplak şekilde yakaladığımda ne yapıyorsun dedim diye kemerle dayak yedim. Gecelikle koşup çıktım binadan. En yakın otele çıplak ayak koşarak gittim. 3 gün sistit oldum kan çıktı her yerimden. Üstelik 7 aylık hamileydim."

Ceren Hindistan uzun süre eski eşinin şiddetine maruz kaldığını söyleyerek suçlamalarına devam etti.

İşte o açıklamalar:





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