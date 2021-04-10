Magazin Ceren Hindistan ve kızının kemoterapi davasında mahkeme yeni rapor istedi

Ceren Hindistan ve kızının kemoterapi davasında mahkeme yeni rapor istedi

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Ceren Hindistan ve kızının kemoterapi davasında mahkeme yeni rapor istedi

Ümit Aslan ile evliliğinden olan kızı Arya’yı tedavi ettirmediği iddiasıyla yargılanan Ceren Hindistan hakkında yeni gelişme.

10 Nisan 2021, Cumartesi 13:20 Son Güncelleme:
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Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

MAHKEME HEYETİ YENİ RAPOR İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre, bilirkişi raporunda 6 yaşındaki Arya'nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirildi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtti. Mahkeme, Hindistan'ın kızını tedavi ettirip ettirmediğine dair yeni rapor istedi.

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