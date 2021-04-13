Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya sayfasından takipçileriyle bir açıklama paylaştı. Kızı Arya ile ilgili bir açıklama yapan Hindistan, şu ifadeleri kullandı, “Okuma-yazma bilmiyor ama mikrofon kısmını açarak, istediği şeye ulaşıyor. ‘Maria Hayaleti’ ve ‘Mavi Balina’ arattığını duydum. Elim ayağım titredi. Lütfen dikkat edin” diye yazdı.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Oyunun orijinal adı Siniy Kit. Bu ismin Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından alındığı düşünülüyor. Şarkının sözlerinde “Neden çığlık atarsın / Kimse sesini duymazken / Konu ne, konu ne” diyor. Şarkı “ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın” öyküsünü anlatıyor.

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan “yüksekten atlayarak ya da kendini asarak” intihar etme komutu veriliyor.







