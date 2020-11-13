Ceren isminin anlamı nedir? Ceren ne demek?
Doğacak çocuklarına isim arayan anneler Ceren isminin anlamını merak ediyor. Yıllar boyu kullanılan ve hiçbir zaman sıkmayan, kulağa hoş gelen isimlerden birisi de Ceren ismidir. Ceren isminin anlamı nedir, Ceren ne demek, sorusunun cevabını merak edenlere işte isim analizi…
13 Kasım 2020, Cuma 18:04 Son Güncelleme:
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Yıllar boyunca kullanılan ve modası hiç geçmeyen isimlerden biri de Ceren ismidir. Ceren ismi genellikle kız çocuklarında kullanılır. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan anne ve babalar Ceren isminin anlamı nedir? Ceren ne demek, sorularına cevap arıyorlar. İşte Ceren ismiyle alakalı tüm merak edilenler…
Ceren isminin anlamı nedir? Ceren ne demek?
Ceren ismi 5 farklı anlamda karşımıza çıkıyor.
1.Farsça’Da Genç, Delikanlı Anlamına Gelir.
2. Şükredici, Hamd Edici
3. Zilin Çıkardığı Ses.
4. Halk ağzında “ceylan” anlamına gelir
5. Ceylan (çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan).
Ceren isminin harf analizi
Kişiye Ceren ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.
C : Konuşma ve yazma yetenekleri olan çağrıştırır.
E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.
R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.
E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.
N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.