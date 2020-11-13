Yıllar boyunca kullanılan ve modası hiç geçmeyen isimlerden biri de Ceren ismidir. Ceren ismi genellikle kız çocuklarında kullanılır. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan anne ve babalar Ceren isminin anlamı nedir? Ceren ne demek, sorularına cevap arıyorlar. İşte Ceren ismiyle alakalı tüm merak edilenler…

Ceren isminin anlamı nedir? Ceren ne demek?

Ceren ismi 5 farklı anlamda karşımıza çıkıyor.

1.Farsça’Da Genç, Delikanlı Anlamına Gelir.

2. Şükredici, Hamd Edici

3. Zilin Çıkardığı Ses.

4. Halk ağzında “ceylan” anlamına gelir

5. Ceylan (çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan).

Ceren isminin harf analizi

Kişiye Ceren ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

C : Konuşma ve yazma yetenekleri olan çağrıştırır.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.







