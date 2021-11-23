Türkiye Ceren Özdemir cinayetinde flaş karar! Özgür Arduç'un hapis cezası...

Ceren Özdemir cinayetinde flaş karar! Özgür Arduç'un hapis cezası...

Türkiye

Ceren Özdemir cinayetinde flaş karar! Özgür Arduç'un hapis cezası...

Ceren Özdemir'i n katili Özgür Arduç'a verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi'nce onandı. Özgür Arduç üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

23 Kasım 2021, Salı 15:34 Son Güncelleme:
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Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a (36) ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi'nce onandı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan sanık Arduç cezasını, sıkı güvenlik rejimlerine göre çekecek.


Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 günü akşam saatlerinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçakla yaraladı.

Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Özgür Arduç'a, polis memurlarına yönelik eyleminden dolayı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında açılan davada ise polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi yaralamaktan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özgür Arduç'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan Arduç, cezasını sıkı güvenlik rejimlerine göre çekecek.


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