Ceren Özdemir cinayetinin faili için karar verildi! İşte cezası

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın sekizinci duruşmasında, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme heyeti başkanının, "Söylemek istediğin var mı?" sorusu üzerine sanık Arduç, "Yok efendim. Cezanın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey demiyorum." dedi. Duruşmaya katılan polis memurlarından Zeki Çelik, diyeceği bir şey olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa, polis Çelik'e karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, polis Haydar Değerli'ye karşı ise basit yaralama eylemi suçundan 9 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

OLAY

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak 2020'de görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 24 Eylül 2020'de görülen dördüncü duruşmasında, polis memuru Çelik hakkında Adli Tıp Kurumundan istenen kati raporun hazırlanmaması üzerine raporun çıkacağı süre dikkate alınarak, Ceren Özdemir davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve tutukluluğu devam eden sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.