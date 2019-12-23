Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına bugün başlandı. Sanık Arduç, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Van'da tutuklu bulunan sanık Arduç ile duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz yaptığı açıklamada, Ceren'e karşı gerçekleştirilen eylemin sadece Ordu'da değil, tüm Türkiye'de yankı bulduğunu söyledi.





Poyraz, savcılığın bir hafta içinde soruşturmasını tamamlayarak iddianamesini hazırladığını dile getirdi.

Ailesinin avukatı oldu

Hem ailenin "şahsi vekaletnameli avukatı" hem de "Ordu Baro Başkanı" sıfatıyla davayı takip ettiklerini anlatan Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailenin yanında bulunacağız. Baro tüzel kişiliği olarak dosyaya katılma talebinde bulunacağız. Hem baronun asli görevlerinden biri olan hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması noktasında görevimizi yapmaya çalışacağız hem de ailenin hukukunun tam olarak korunması, yerine getirilmesi ve sanığın Türk Ceza Kanunu'nda yer verilen en ağır cezayla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız."









Poyraz, araştırılmasını istedikleri birkaç husus bulunduğunu, bunlar üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "O hususlara ilişkin mahkemeden talepte bulunacağız. Davanın ilk duruşmada sonlanacağını düşünmüyorum" dedi.

Öte yandan, Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Tanıkların ifadeleri alındı

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Aile ve Çalışma Bakanlığı, müdahil 3 avukatla katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir e duruşmada hazır bulundu. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, dava dosyası kapsamında 6 tanık ve avukatlar dinlendi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Özgür Arduç’un ilk ifadeleri

"Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. 2 kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. 'Önüme kim gelirse öldüreceğim' dedim. Akli dengem yok. Ceren'den önce başkasını takip ettim ama öldüremedim. Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, 'Metin' diye birini sorup, 2 kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin."

Sorgusunda pişman olmadığını ancak vicdanının sızladığını anlatan Arduç, "Çift kişiliğe sahibim. Bunun nedeni de insanlara karşı olan kıskançlıktan kaynaklanıyor. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005'te Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Açık cezaevine çıkmak için görüştüğüm psikologa kaçacağımı söyledim. Sırf açık cezaevine çıkabilmek için her şeye sabrettim" dedi.

Ceren'in ablasının ifadeleri

Abla Gizem Özdemir, kardeşi Ceren'in son sözünün "Abla bıçaklandım" şeklinde olduğunu belirterek, "Bıçaklandım abla" olduğunu söyledi. Abla Özdemir, "Olay akşamı kardeşim beni aradı. Genelde kapıyı açmak için arardı. Otomatik kapı tutukluk yaptı. 'Ceren' diye seslenip anahtarı attım. Eli cebindeydi, kapıyı anahtarla açtı. Ceren'in arkasından hızla yöneldi, ben de merdivenlerden bağırarak indim. Ceren duvara yaslanmıştı. Bilinci yerindeydi, son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu. Bıçaklandığını sonra anladım. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

Katil zanlısını tanımadıklarını anlatan baba Yılmaz Özdemir, "Şikayetçiyim hakim bey, hiçbir tanışıklığımız yok. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anne Gülfer Özdemir de "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ceren benim çocuğumdu ama şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" diye konuştu.

Hayvanları için eter istemiş

Mahkemede tanıklar dinlendi. Tanıklardan veteriner M.A., "Olaydan önce veteriner kliniğine geldi. Hayvanları için eter istediğini söyledi; ama vermedim" dedi.

Bölge esnafından tanık R.F. ise "Av bayisine geldi. Zıpkın baktı, fiyatları sordu, inceledi. Daha sonra alacağını söyledi. Çıkarken de kartımı aldı" diye konuştu.

Tanık U.Ö. de "Eter istedi; sığır ve köpeği için. Hayvanı bayıltmak istediğini söyledi. Daha sonra sosyal medyadan fotoğraflarını gördüm" dedi.

Katil zanlısının telefonla görüştüğü E.D. ise "Beni telefonla aradı. Benden silah istedi. Eşim telefonu açtı, ’Kapıdan gitmiyor’ dedi. Kendisini tanımıyorum" diye konuştu.

"Tanıklar doğru söylüyor"

Katil zanlısı Özgür Arduç ise tanıkların ifadelerinin kendisine sorulması üzerine, "Tanıklar doğru söylüyor. Eteri hayvan öldürmek için silahı ve zıpkını insanları öldürmek için sordum" dedi.

Duruşmada söz alan Ceren Özdemir’in annesi Gülfer Özdemir de katil zanlısının akıl sağlığına ilişkin savunmalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Sanığa gayet dikkatli şekilde bakıldığında, akli dengesinin yerinde olduğu ortada. Mahkemede verdiği ifadelerine göre, akıl sağlığının yerinde olduğunu kendisi kanıtlıyor" diye konuştu.

"Duruşma ertelendi"

Sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 20 Ocak saat 10.30’da görülmesine karar verildi.





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