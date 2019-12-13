Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Canavarca Hisle Kasten Öldürme” ve “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)” suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı.

"Ceza indirimi uygulanmasın"

İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

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