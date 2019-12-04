Olay, saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi.

Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19:50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.





Rektör açıklama yaptı

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Rektör Akdoğan, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), ailesine başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Akdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrenince Tıp Fakültesi dekan yardımcısını arayarak gerekli müdahalelerin acil yapılması yönünde talimat verdiğini ve zaten tüm doktorların anında intikal ettiğini söyledi.





Kalbinden ve göğsünden bıçaklanmış

Rektör Akdoğan, şunları söyledi:

"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."

"Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacak ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır" diyen Akdoğan, şöyle devam etti:









"Bizim bir evladımız, kardeşimiz, bir çocuğumuz, üniversitemizin bir öğrencisi evladımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah bizleri böyle olaylarla karşılaştırmasın. Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü can güvenliği, mal güvenliği, emniyetlerine kendi çocuklarım gibi hassas davranıyorum ama ne yazık ki işte böyle Ordu gibi iyi insanların yaşadığı bir ilde cani, bir tane hain, katil, vatan haini, insan haini ne yazık ki evladımızın canına kıydı. Başımız sağ olsun, Ordumuzun üniversitemizin, ailenin başı sağolsun."





Gözaltına alınan kurye serbest bırakıldı

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonunu incelemeye aldı. Özel ekip, Ceren'in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini inceledi.

Polis, iki kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D. gözaltına alındı ancak cinayetle ilişkisi olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı.





Ceren'in annesi Güfer Özdemir

Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan Özdemir'in cenazesi ilk olarak Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından üniversitesinin Cumhuriyet Yerleşkesi'ne götürüldü. Üniversitede düzenlenen törende Baba Yılmaz, Anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'n güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Bu sırada Anne Güfer Özdemir'in "Kızımın katillerini bulun" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Helallik alınan ve dualar edilen törenin sonunda, Ceren Özdemir’in tabutu sevenleri tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Vali Yavuz ve Belediye Başkanı Güler de tabuta omuz verdi. Ceren, Ulubey ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Katili ablası görmüş

Ceren'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısını, genç kızın ablası Gizem Özdemir'in pencereden gördüğü ortaya çıktı. Gizem Özdemir, pencereden baktığında bina önünde bekleyen 40 yaşlarında, siyah giyimli bir kişiyi gördü. Ceren pencereden atılan anahtarı alıp, içeri girdikten sonra Gizem Özdemir çığlıkları duydu ve koşarak aşağıya indiğinde kız kardeşini kanlar içinde buldu.

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir ifadesinde şunları söyledi:

"Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum."





Annesinden çorba istemiş

Ceren'in babası, diğer kızı Gizem'e sarılarak gözyaşı döktü.

Ceren Özdemir’in, bıçaklanmadan hemen önce annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi.

Akrabası Güler Şanlı, “Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor. Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş.Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş” dedi.

Katil zanlısı yakalandı

Ceren'in öldürülmeden önceki son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ceren'in görüntülerde evine doğru yürüdüğü görüldü. Paylaşılan son bilgide Ceren'in katil zanlısının polis operasyonu ile yakalandığı duyuruldu. Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Katil suçunu itiraf etti

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkâle uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö. A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir'' denildi.

Açıklamada “Ö. A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde Cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir'' ifadelerine yer verildi.

DHA