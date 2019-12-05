Ordu Büyükşehir Belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir'in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" açıklaması yaptı. Ordu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Suç duyurusu

Poyraz, “Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz. Soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin birtakım haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk” dedi.

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Ordu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı. Ordu Adliyesi'ne sevk edilen ismi öğrenilemeyen kişi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#olayıngeçmişi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20), 3 Aralık 2019 Salı günü akşam saatlerinde antrenmandan evine dönerken evinin girişinde, Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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DHA