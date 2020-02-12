Türkiye Ceren'in ailesinden yeni suç duyurusu

Ceren'in ailesinden yeni suç duyurusu

Türkiye

Ceren'in ailesinden yeni suç duyurusu

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir'in ailesi Arduç'un firar ve yakalanma süreci hakkında suç duyurusunda bulundu.

12 Şubat 2020, Çarşamba 14:39 Son Güncelleme:
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Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde Özgür Arduç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesi yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç’un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.

DHA

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