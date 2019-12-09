Ceren'in katili, cezaevinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu
Ordu'da Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.
Fayansları kırarak bileklerini kesti
'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti.
Hastaneye kaldırıldı
Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.
Bu haberi de okudularCeren'in katili Özgür Arduç'un babası da katil çıktı
Bu haberi de okudularCeren'in katili Şırnak Cezaevi'ne gitmek istemeyince araç Van'a yönlendirildi
Bu haberi de okudularCeren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un 4 sayfalık ifadesi
Bu haberi de okudular8 soruda Ceren Özdemir cinayeti
Bu haberi de okudularCeren Özdemir cinayeti ile ilgili tüm detaylar