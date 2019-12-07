Ceren'in katili Özgür Arduç'un babası da katil çıktı
Ordu´da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir´i evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç´un babası Hüseyin Arduç´un da, yıllar önce cinayet işlediği ortaya çıktı.
Babası da cinayet işlemiş
Katil zanlısı Özgür Arduç´un babası Hüseyin Arduç´un iddiaya göre, 1989 yılında Amasya´da kayınvalidesi ile bir kişiyi öldürdü. Cezaevinde yatan Hüseyin Arduç’un dışarı çıktıktan sonra ise ismi öğrenilmeyen akrabasınca öldürüldüğü öğrenildi. Babasının ölümünün ardından o yıllarda 5 yaşında olan Özgür Arduç ise, akrabaları tarafından yetimhaneye verildi.
2002 yılında Ordu´ya gelerek Çocuk Esirgeme Kurumu´na bağlı yurtlarda kalan Özgür Arduç´un hırsızlık yaptığı, 2005 yılının 6 Ağustos günü de, yolda yürüyen ortaokul öğrencisi Dinçer A.’yı bıçaklayarak yaraladığı belirtildi.
Çok yönlü soruşturma başlatıldı
Cezaevinden firar edip, Ordu´da hırsızlık yaparak karnını doyuran Özgür Arduç´un, Ceren Özdemir olayında da kullandığı bıçak, üzerindeki mont ve diğer kıyafetleri de hırsızlıkla elde ettiği belirlendi. Savcılık, Özgür Arduç´un geçmişe yönelik işlediği hırsızlık ve diğer olayların araştırılması için de çok yönlü soruşturma başlattı.
DHA
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