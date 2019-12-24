Ordu'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç, dünkü mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden cezaevi aracı ve yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ’a götürülen katil zanlısı Arduç, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirildi.

Mahkeme rapor istemişti

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu, öldürme hissinin kendi kontrolünde olmadığını, cezaevinden çıkarsa yine cinayet işleyeceğini, tedavi edilmek istediğini söyledi. Mahkeme katil zanlısı Arduç’un beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verdi.

Özgür Arduç, dünkü bu mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden sabah saatlerinde cezaevi aracı ve yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ’a götürülen katil zanlısı Arduç, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirildi.

Neden Elazığ'a sevk edildi

Cinayet sanığı Arduç'un, Van’da bu incelemenin yapılabileceği bir kurum olmaması nedeniyle en yakın il olarak Elazığ’a sevk edildiği belirtildi.

Akıl sağlığı raporu çıktı

Elazığ’a getirilen cinayet zanlısı Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin talep ettiği akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Heyete giren ve bir süre kalan cinayet zanlısı Arduç’un cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi.

20 Ocak 2020’de tekrar hakim karşısına çıkacak olan zanlı, bugün tekrar Van’a gönderildi.

DHA





Bu haberi de okudular Ceren Özdemir'in katili hakim karşısında: Beni çıkarmayın, ben yine öldürürüm