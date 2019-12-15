Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldürdükten sonra tutuklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç'un yargılaması, 23 Aralık'ta başlayacak. DHA'nın edindiği bilgilere göre, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Van'daki yüksek güvenlikli cezaevindeki özel hücrede tutulan katil Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşmasını 23 Aralık'ta yapacak.

Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilen iddianameler, cuma günü mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti.

Yargılanması 23 Aralık saat 10.00'da başlayacak

Ceren Özdemir’i öldürdükten sonra tutuklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç'un yargılaması ise 23 Aralık'ta başlayacak. DHA'nın edindiği bilgilere göre Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, katil Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşması saat 10.00'da görülmeye başlanacak.

Katil zanlısı Arduç güvenlik gerekçesiyle ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşmaya getirilmeyecek, SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Van'daki tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinden duruşmaya görüntülü olarak bağlanacak.

"Amacım bıçağı boğazına sokmaktı"

Katil zanlısı Arduç hakkındaki 13 sayfalık iddianamede, Arduç'un "suçlu kişiliği, suçu işleyiş amacı, maktulün daha önce hiç tanımadığı, rasgele seçtiği bir kişi olması, savunmasında pişman olmadığını ve Ceren Özdemir'in ölmesinden memnun olduğunu söylemesi, yakalanması sonrası kendisini linçten kurtaran polis memurlarına karşı da öldürme amacıyla bıçakla saldırıda bulunduğu vurgulandı. İddianamelerde Arduç'un kan donduran ifadeleri de ayrıntılarıyla yer aldı. Katil zanlısının ifadeleri şöyleydi:

"Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir’in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemir’i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm."





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