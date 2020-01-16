Çerkez tavuğu tarifi: Çerkez tavuğu nasıl yapılır?
Mezeler akşam yemeklerinde, misafir tabaklarında oldukça tercih edilen yemeklerdir. Hem yapımları pratik hemde tadı güzel olunca vazgeçmek mümkün olmuyor. Eğer sizde Çerkez tavuğu tarifi arıyor ve Çerkez tavuğu nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çerkez tavuğu tarifi, Çerkez tavuğu nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Her yemeğin yanına aperitif olarak sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz mezeler arasında en çok tercih edilenlerden bir tanesi Çerkez tavuğudur. Çerkez tavuğu tarifi arıyor ve Çerkez tavuğu nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çerkez tavuğu tarifi, Çerkez tavuğu nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Çerkez tavuğu tarifi
Çerkez tavuğu malzemeleri
- 1 adet bütün tavuk
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1/2 tatlı kaşığı tane karabiber
- 5 su bardağı su
Cevizli harcı için:
- 300 gram ceviz
- 3 diş sarımsak
- 4 dilim bayat ekmek içi
- 1,5 su bardağı tavuk suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı toz kişniş
Çerkez tavuğu üzeri için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- Tercihe bağlı patates cips
Çerkez tavuğu yapılışı
Tavuklar ilk olarak temizlenir ve bol suda yıkanır. Derin bir tencere içerisine alınır ve içme suyu, orta boy kuru soğan, limon suyu ve tane karabiber eklendikten sonra orta ateşte pişirilir. Yumuşayana kadar pişen tavuğu geniş bir tabağa alırız. Kemik ve derilerini ayıkladığınız tavuğu, ince ince uzun parçalar halinde didikleriz. Arzuya göre macun kıvamına gelmesi için mutfak robotundan geçirin. Cevizli harcı hazırlamak için sarımsaklar incecik kıyılır ve tuz ilave edilip sarımsaklar dövülür. Ayıklanmış ceviz içleri eklenip dövme işlemine devam edilir. Ufalanmış bayat ekmek içlerini azar azar eklenen tavuk suyuyla yumuşattıktan sonra cevizli karışıma katılır. Toz kişnişi eklenir, tüm malzemeyi koyu bir akışkanlık elde edene kadar karıştırılır. Tel tel ditilmiş tavuk etleriyle harmanladığınız cevizli karışımı servis tabağına alınız. İsteğe bağlı zeytinyağın da pul biberi yakıp üzerine dökebilirsiniz.
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