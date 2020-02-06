Çernobil faciasından kurtulan mantarlar ilaca dönüştürülecek

26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlamada 31 kişi ölmüştü, 50 bin kişinin evinden ayrılmasına ve bölgenin tamamen boşaltılmasına neden olmuştu. Felaket sonrası, insanlık tarihindeki en pahalı ikinci nükleer temizliği yapılmış ve bu temizlik 39 milyar sterline mal olmuştu. Çernobil patlaması sonrasında, radyasyondan etkilenmeyen ve hayatta kalabilen bir mantar keşfedilmişti. Bilim insanları şimdi, ‘Radyotropik mantar’ adını verdikleri mantarı ilaca dönüştürmeyi ve böylece insanların radyasyondan korunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Mantarlar felaketten beş yıl sonra 1991'de keşfedildi ve uzmanlar şimdi radyasyonla beslendiğini ve radyasyonu absorbe ettiklerini keşfettiler. Cryptococcus neoformans mantarları olarak adlandırılan mantarlar, ciltte bulunan ve koyulaştıran bir pigment olan melanini fazla miktarda içeriyor.

Bol melanin seviyeleri zararlı radyasyonu emerek kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Aynı şekilde bitkiler de fotosentez yoluyla karbondioksit ve klorofili oksijene ve glikoza dönüştürüyor. Bu durum, radyosentez olarak bilinen bir süreçtir ve bilim adamları insanlara fayda sağlamak için kullanılabileceğine inanıyorlar.

Güneş kremi üretecekler

NASA'dan bilim adamları, radyosentezin gücünü mantarlardan çıkarabileceklerine ve güneş ışınlarına karşı koruyan bir güneş kremi oluşturmak için kullanabileceğine inanıyorlar.

Mantar için bir başka olası kullanım alanı ise enerji depolamak. Uzmanlar bunun güneş panellerine biyolojik bir alternatif olabileceğine inanıyorlar.

Kemoterapi hastalarına fayda sağlayabilir

Araştırmanın baş görevlisi Kasthuri Venkateswaran, kemoterapi gören kanser hastalarına fayda sağlayabileceğine ve nükleer santrallerdeki mühendisleri koruyabileceğine inanıyor.



