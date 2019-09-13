Çernobil yakınlarında orman yangını

Ukrayna'da Çernobil'e yakın bir bölgedeki ormanda yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye personeli ve aracının yanında, 2 yangın söndürme uçağının ve bir helikopterin de müdahale ettiği belirtildi

13 Eylül 2019, Cuma 15:00
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Çernobil yakınlarında orman yangını

Ukrayna´nın Çernobil kentinin güneyindeki Novye Sokoly kasabasına yakın bölgede bulunan bir ormanda yangın çıktı. Yangına 83 itfaiye personelinin, 12 itfaiye aracının ve 2 AN-32P tipi yangın söndürme uçağının ve Mi-8 tipi helikopterin müdahale ettiği açıklandı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ukrayna Devlet Acil Servisi’nden yapılan açıklamada, "Havadan zamanında gelen yardım sayesinde, alevler kontrol altına alınabildi. Durum kontrol altında ve önlemler almaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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