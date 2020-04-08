Çernobilde radyasyon seviyesinde önemli yükseliş

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda Çernobil merkezinde büyük bir orman yangınının ortaya çıktığı ifade edildi. Bu yangının henüz tam olarak neyden kaynaklı olduğu söylemese bile büyük bir ihtimalle radyoaktif tepkimelerin buna neden olduğu tahmin ediliyor.

Sovyet Rusya döneminde nükleer enerji sistemlerinin merkezlerinden birisi olan Çernobil radyasyon seviyesi ile büyük bir korku yaşatmıştı. Karadeniz çevresindeki ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesini derinden etkiledi.

Radyasyon çok daha fazla

Henüz bu korkunç kazanın etkileri tam olarak atılmamışken tekrardan gündeme geldi. Üstelik bu sefer Çernobil kaynaklı radyasyon yaklaşık olarak 16 kat daha fazla.

Ukraynalı yetkililer sadece bundan bahsetmedi. Aynı zamanda Çernobil radyasyon oranının yangın merkezinde 16 kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Ukrayna Devleti Ekolojik Denetim Servisi Başkanı Igor Firsov tarafından yapılan açıklamalarda yaklaşık olarak 100 hektarlık orman alanının yandığı söylendi. 2 yangın söndürme helikopteri ile bu yangına müdahale edilmeye çalışılıyor. Ancak asıl problem bu yangının merkezinde radyasyon oranının normalden 16 kat yüksek olması.

CNNTürk





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