Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Başvurularda 2 kat artış var, kış zor geçebilir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Gönen, hastanedeki vaka sayılarında ve başvurularda yaklaşık iki katı artış yaşandığını söyledi. Gönen "Kış hepimiz için zor geçebilir." dedi.
21 Ekim 2020, Çarşamba 12:14 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, sosyal medya hesabından corona virüsle mücadeleyle ilgili uyarıda bulundu.
Cerrahşapa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış olduğunu belirten Gönen, şunları söyledi:
"Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."
https://twitter.com/drsgonen/status/1318531292951097348?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1318531292951097348%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_0&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnturk.com%2Fturkiye%2Fcerrahpasa-tip-fakultesi-dekani-gonen-kis-zor-gecebilir