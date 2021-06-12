Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yangın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kullanılmayan alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
12 Haziran 2021, Cumartesi 21:27 Son Güncelleme:
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Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında Fatih’te bulunan İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıktı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
DHA
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