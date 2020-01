Cesaretin var mı gece hayatına tek başına dalmaya?

SOSYALLEŞMEK İÇİN EN İYİ 15 MEKAN

MOMO - BEBEKÖY

Lucca’nın eski işletmecisi Turgay Yıldız’ın, iki yıl önce Çeşme, Dalyanköy’de açtığı Momo Beach, kışlığını geçen hafta Bebeköy’de açtı. Mekan, sabahtan gece saat 02.00’ye kadar açık. Harika yemekler yiyebilir, barında sıcak sohbetlere katılabilir, gecenin ilerleyen saatlerinde muazzam müzikler eşliğinde harika bir gece geçirebilirsiniz.

RUBY - ORTAKÖY

Efsane Reina’nın eski ortağı Ali Ünal ile Çağın Keskin’in Ortaköy’de açtığı Ruby, açık ara İstanbul’un en eğlenceli mekanı. Turistlerin ve beyaz yakalıların müdavimi olduğu mekanda, akşam üzeri muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde ziyafet çekip saat 04.00’e kadar süren eğlencenin içine dalın.

KAİ - KÜÇÜK BEBEK

Semtin en yenisi Kaia, Küçük Bebek’in girişinde, gizli bir kokteyl bar. Kömür ateşinde pişen Japon mutfağı ağırlıklı Kaia, aynı zamanda harika sokak lezzetleri de sunuyor. Kapısında herhangi bir tabelası yok. Mekanın kapısında yeşil ışık yanıyorsa anlayın ki açık. Demir kapıyı çalın ve bu gizeme dahil olun.

BEBEK HOTEL BY THE STAY - BEBEK

Her dönem İstanbul’un en gözdesi olan Bebek Otel tamamen yenilendi. Geçmişte sosyete, sanat ve iş dünyasının buluşma adresi olan Bebek Bar da yeniden eski günlerine döndü. Ünlülerin de yeni uğrağı olan mekanda kıyafet kodu yok. Ama siz yine de giderken üstünüze başınıza çeki düzen verin.

LUCCA - BEBEK

Ünlülerin uğrak noktası, İstanbul’un en popüler barı. Lucca, günün her saatine hitap eden sihirli bir mekan. Sabah saatlerinde başlayan keyifli sohbetler akşamüzeri eğlenceye dönüyor ve gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Sosyalleşmek, yeni arkadaşlıklar kurmak isteyenler için ideal.

NİŞANTAŞI - BRASSERIE

Mekanda hareket, sabah erken saatlerde başlayıp gece yarısına kadar devam ediyor. Misa􀅆rlerin neredeyse dirsek temasında oturduğu minicik masalar sayesinde kimse kimseyi tanımasa da kısa sürede yeni arkadaşlıklar kuruluyor.

FENIX - ETİLER

Burası Türkiye’nin en iyi ‘fine dining’ restoranı. Öğle servisiyle güne “Merhaba” diyen mekan, haftanın yedi günü açık. Yemek sonrası gece kulübüne dönen Fenix’in üst katında çok özel minik bir gece kulübü var. Kapıdaki görevlilerin size göz aşinalığı varsa kolayca girebilirsiniz. Yoksa rezervasyon şart.

LA BOOM - EMİRGAN

Boğaz manzaralı La Boom’a, her saatte gidilebilir. Kendine has konsepti olan mekanda, güzel yemek, keyifli ambiyans ve kaliteli müzik bir arada. Yemek sonrası kulüp havasına bürünüyor ve DJ’lerin performanslarıyla haftanın yedi günü eğlence sunuyor. Yalnız olmayı seven kadın ve erkeklerin en çok tercih ettiği adreslerden biri.

GEYİK - CİHANGİR

Şehir yaşamına rağmen mahalle ruhunun hâlâ devam ettiği Cihangir’deki Geyik, semtin en sıcak mekanı. Gündüz bilgisayar başında çalışanların müdavimi olduğu Geyik, karanlık çöktükten sonra eğlenceli bir bara dönüşüyor. Mekanın önünde biriken kalabalık tüm sokağa yayılıyor.

ANY - ARNAVUTKÖY

Semtin Londra esintili en favori mahalle pub’ında günün her saatinde hareket var. Pazar günleri brunch’ıyla da ünlü olan Any’de, gece masalar kalkıyor. Barı, kaliteli müziği ve harika kokteylleriyle ortam daha da şenleniyor. Küçük olduğu için eğlence kapı önüne taşıyor.

DOORSTEP COFFEE SHOP - ARNAVUTKÖY

Üç ay önce açılan Doorstep, sabah erken saatlerde açılıyor gece 21.00’e kadar misafirlerine harika tatlar sunuyor. Bu sempatik dükkanın kahveleri harika baristaları enerjik ve güler yüzlü. Yalnız giderseniz, kendinizi kalabalık bir masanın ortasında, kaliteli bir sohbetin içinde bulma olasılığı çok yüksek. Müdavimleri buraya günde birkaç kez uğruyor.

SES -NİŞANTAŞI

90’larda İstanbul eğlence hayatına damgasını vuran Küfe ve Şaziye’nin yaratıcısı Nedim Binler’in sahibi olduğu Sess, şehrin en eğlenceli ve popüler mekanlarından biri. Kaliteli Türkçe pop dinleyeceğiniz bu butik gece kulübünde, eğlence saat 22.00’den 04.00’e kadar devam ediyor.

EMILY’S GARDEN - CİHANGİR

Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin’in geçen yaz Cihangir’de açtığı Emily’s Garden, semtin en yeni mekanı. Harika bir arka bahçesi var. Yeni olmasına rağmen hiç boş kalmıyor. Genç ve orta yaşlıların müdavimi olduğu mekanda geç saatlere kadar takılabilirsiniz.

ŞEŞBEŞ - ETİLER

İstanbul’da sosyalleşmenin bir numaralı adresi olan Etiler Şamdan’ın yeni nesil temsilcisi Şeşbeş, geçen kış açıldı. 70 metrekarelik bu minik gece kulübüne yalnız gitseniz bile asla sıkılmazsınız. Alt katında hafta sonları canlı müzik yapılan 500 kişilik bir kulübü daha olan Şeşbeş, Şamdan ekolünden gelen müşterilerin yeni adresi. Kulüpte neredeyse herkes birbirini tanıyor.

FINN - KARAKÖY

Karaköy’ün en enerjik ve en şık barlarından biri. Pazar brunch’ları, caz geceleri ve DJ performanslarıyla ünlü bir gastro pub. Finn’in önündeki yüksek taburelere oturup keyifle içkinizi yudumlarken sosyalleşin. Muhabbet etmeyi sevenlerin buluşma noktası olan bu şık mekanda, eğlence hafta sonları sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.