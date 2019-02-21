Cesedi 18 yıl sonra dondurucuda bulundu

Hırvatistan’da kayıp olduğu iddia edilen Jasmina Dominic’in cesedi 18 yıl sonra kız kardeşinin evindeki derin dondurucuda bulundu

21 Şubat 2019, Perşembe 11:07 Son Güncelleme:
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Cesedi 18 yıl sonra dondurucuda bulundu

2000 yılında Zagreb’de üniversite öğrenimi gördüğü sırada ortadan kaybolan Jasmina’nın ailesi, durumu 5 yıl sonra polise bildirdi.

Babası, kızının yolcu gemilerinde çalıştığını ve Paris’te yaşadığını öne sürüyordu. Ancak Jasmina’nın cesedi, kız kardeşi Smiljana Srnec’in (45) köydeki evinde yapılan tadilat çalışması sırasında derin dondurucuda bulundu.

Şeffaf folyoya sarılmış halde bulunan Jasmina’nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.


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