Türkiye Cesedini vatandaşlar bulmuştu! Ölümündeki detay ortaya çıktı

Cesedini vatandaşlar bulmuştu! Ölümündeki detay ortaya çıktı

Türkiye

Cesedini vatandaşlar bulmuştu! Ölümündeki detay ortaya çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde boş bir arazide, kasık kısmından silahla vurulmuş olarak cesedi bulunan Adem Parlak'ın (44) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis, Parlak'ın beline koymak istediği silahın ateş alması sonucu vurulup, aşırı kan kaybından ölmüş olabileceğini söyledi.

05 Ekim 2021, Salı 20:11 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü Ay sokak üzerindeki boş arazide hareketsiz yatan yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede kasık kısmında silah yarası bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada ise Adem Parlak'a ait olduğu belirlenen cesedin 2 metre yakınında 1 tabanca ve 1 adet boş kovan bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yapılan otopside, Parlak'ın kasık kısmına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdüren Bursa Emniyet Müdürlüğü, Adem Parlak'ın tabancasını beline koyarken silahın ateş alması sonucu yaralanıp, kan kaybından yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınan Adem Parlak'ın cenazesi, bugün Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Mehmet İNAN/BURSA(DHA)

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