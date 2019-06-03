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Lastik botla kaçıyorlardı... Çeşme açıklarında yakalandılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 35 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

03 Haziran 2019, Pazartesi 09:49 Son Güncelleme:
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Lastik botla kaçıyorlardı... Çeşme açıklarında yakalandılar

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Eğri Liman açıklarına intikal etti.

Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistin, 7 Kongo, 6 Suriye ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 35 göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Halil İbrahim KARABIYIK /DHA


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