Çeşme açıklarında 40 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı.
25 Ocak 2022, Salı 20:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı.
Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Azat YILDIZ / İZMİR, (DHA)