Çeşme açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 46’sı Suriye, 1’i Fas uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı

11 Mayıs 2019, Cumartesi 12:47
A A
Çeşme açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik perşembe günü saat 22.30 sıralarında, Çeşme açıklarında devriye görevi yürütürken bir lastik bot fark etti. Durdurulan lastik botta yapılan kontrollerde 46’sı Suriye ve 1’i Fas uyruklu, toplam 47 kaçak yakalandı.

12’si erkek, 12’si kadın ve 23’ü çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Kaçakları, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir), (DHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.