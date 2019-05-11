Çeşme açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik perşembe günü saat 22.30 sıralarında, Çeşme açıklarında devriye görevi yürütürken bir lastik bot fark etti. Durdurulan lastik botta yapılan kontrollerde 46’sı Suriye ve 1’i Fas uyruklu, toplam 47 kaçak yakalandı.

12’si erkek, 12’si kadın ve 23’ü çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Kaçakları, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir), (DHA)