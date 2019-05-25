Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme, yaz sezonunu açarken plaj işletmecilerinden restorancılara, otelcilerden esnafa kadar herkes 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini beklemeye başladı.

'REZERVASYON YATIRMAYI UNUTMAYIN'

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 20 bine yakın nitelikli yatak kapasitesi bulunan ilçedeki doluluk oranı hakkında bilgi verdi ve "Şu anda otellerde doluluk oranı yüzde 95 oranında. Birkaç güne kadar tam kapasiteyi bulacak. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın" dedi.

Öte yandan 60'a yakın beach club'ın olduğu Çeşme’de, bayram için eğlence mekanlarının da rezervasyonlarının yüzde 100 oranına ulaştığı, aynı doluluğun restoranlarda da olduğu belirtildi.

DHA