Çeşme Kaymakamı Kara, görevden alındı

Ukranyalı manken Daria Kyryliuk olayıyla gündeme gelen Çeşme’de sürpriz değişiklik yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve corona virüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde corona virüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.



