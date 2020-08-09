Türkiye Çeşme'de corona virüs denetimi

Çeşme'de corona virüs denetimi

Türkiye

Çeşme'de corona virüs denetimi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

09 Ağustos 2020, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve zabıta ekiplerince sahiller ile işletmelerde denetim gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknelerinde yaptıkları denetimlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'nın da katıldığı denetimlerde ekipler, özellikle sahillerde ve işletmelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Kaymakamlık tarafından koordine edilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

AA


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