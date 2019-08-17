Çeşme’de Mabel Matiz rüzgarı
Yaz konserleri kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro’da sahne alan Mabel Matiz, söylediği şarkılarla hayranlarına keyifli bir gece yaşattı
Çeşme’de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçılar, Çeşme’de birbiri ardına hayranları ile buluşurken, son olarak Mabel Matiz Çeşme Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu.
ÜNLÜ İSİMLER DE DİNLEYİCİLER ARASINDAYDI
Konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, konseri sırasında hayranlarına, müziği ve müzik alanında üretmeyi ne kadar sevdiğini anlattı.
Mobel Matiz’i izlemeye gelenler arasında Sabri Sarıoğlu ve Melek Mosso gibi tanınmış isimler de vardı