Türkiye Çeşme'de otluk ve makilik alanda yangın

Çeşme'de otluk ve makilik alanda yangın

Türkiye

Çeşme'de otluk ve makilik alanda yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

19 Haziran 2021, Cumartesi 20:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, saat 19.00 sıralarında Altınkum civarında çıktı. Otluk ve makilik alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 helikopter ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
TRT’nin Teşkilat dizisi İsrail’e bile satılmış
Hakan Çelik
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Saadet’e dair
Rauf Tamer
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bolu’da sollama kazası! Çok sayıda kişi yaralandı