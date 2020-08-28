Türkiye Çeşme'deki patlama sesinin sebebi belli oldu

Çeşme'deki patlama sesinin sebebi belli oldu

Türkiye

Çeşme'deki patlama sesinin sebebi belli oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde duyulan patlama sesi bölge halkını tedirgin etti. Bir süre sonra sesin kaynağının F-16 uçağından kaynaklı sonik patlama olduğu anlaşıldı.

28 Ağustos 2020, Cuma 16:31 Son Güncelleme:
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İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, saat 14.00 sıralarında, duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Çeşme’nin farklı yerlerinden duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı araştırıldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Çeşme’de patlama olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Sesinin bölgeden geçen F-16 uçağının ses sınırını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan gökyüzündeki sonik patlamadan kaynaklandığı öğrenildi. İlçede 8 Aralık'ta da sonik patlama yaşanmış, ses paniğe neden olmuştu.

DHA

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