Magazin Çeşme'nin kraliçesi Ezgi Mola

Çeşme'nin kraliçesi Ezgi Mola

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Çeşme'nin kraliçesi Ezgi Mola

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ortak olup yeni bir plaj işletmesi açmaya karar verdiler. İşletme için yer aramaya başlayan Ezgi Mola'ya yakınları ‘Çeşme’nin Kraliçesi’ adını takmış. Ali KESER / POSTA

12 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Kışları dizilerde ve tiyatroda oynayan Ezgi Mola, yazları Çeşme’ye göç ediyor. Alaçatı’yı o kadar sevdi ki lüks bir villa bile satın aldı. İki senedir aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı’nın mekanlarından çıkmayan Ezgi Mola sonunda işletmeciliğe soyunup sevgilisinin açtığı Roop Bar’da çalışmaya başlamıştı. Misafirlerini burada ağırlayan Ezgi Mola mekancılığı sevince, Aksakallı’nın ortağı olduğu Rise Beach’e de el atmıştı.

YAZA BOMBA GİBİ HAZIRLANIYOR

Çift yaza bomba gibi hazırlanıyor. Mustafa Aksakallı barı satıp Beach Club’daki ortaklarını devreden çıkardı. Onun yerine Ezgi Mola ile ortak olup yeni bir plaj işletmesi açacaklar. Bunun için de yer arayışına başladılar. Yakınları ciddi bir şekilde mekan işine giren Ezgi Mola’ya ‘Çeşme’nin Kraliçesi’ adını takmış.

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