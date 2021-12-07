Türkiye Çeşme'yi hortum vurdu! Evlerin çatıları uçtu

Çeşme'yi hortum vurdu! Evlerin çatıları uçtu

Türkiye

Çeşme'yi hortum vurdu! Evlerin çatıları uçtu

İzmir'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum bazı yazlık evlerin çatılarında hasara yol açarken, ölen ya da yaralanan olmadı.

07 Aralık 2021, Salı 18:11 Son Güncelleme:
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Ovacık Mahallesi'nin sahil kesimindeki Sağlıkçılar, İştur 90, Ovakent ve Yuvamkent sitelerine yakın bölgede, sabah saatlerinde meydana gelen hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Çakıcı, hortum nedeniyle bir yazlık evin çatısının hasar gördüğünü, bazı yazlıkların çatılarındaki kiremitlerin uçtuğunu ve bir hayvan damının sundurmasının da tahrip olduğunu açıkladı. Kaymakam Çakıcı, ölen ya da yaralananın olmadığını da belirtti. Sundurması zarar gören hayvan damında büyük ve küçükbaş hayvanın bulunmadığı da öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR (DHA)

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