Magazin Çetin Altay: Ben göreve hazırım

Çetin Altay: Ben göreve hazırım

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Çetin Altay: Ben göreve hazırım

Çetin Altay, önceki gün Cihangir’de köpeği Romeo’yu gezdirirken görüntülendi.

20 Ekim 2020, Salı 09:41 Son Güncelleme:
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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altay, SMA hastası çocukların yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti:

“SMA hastalığının artık herkes farkında oldu. Bu çocuklar 5 tane cihazla yaşıyor. İhtiyaçları olan ilaçların Türkiye’ye getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

SMA hastası çocukların tedavisi için büyük emek veren Bergüzar Korel’i de çabalarından dolayı tebrik eden Altay, “Bütün ünlüler bir araya gelip bu işe el atmalı. Ben buradayım ve göreve hazırım. Son nokta Bakanlık’ta” dedi.

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