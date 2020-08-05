Çetin Altay: Sektöre sahip çıkmalılar!
Çetin Altay, zor günler geçiren sinema sektörü için yapımcılara seslendi. Oyuncu, “Sahip çıkmaları gerekiyor. Trilyonları götürürken iyiydi” dedi.
05 Ağustos 2020, Çarşamba 08:01 Son Güncelleme:
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Bugüne kadar oynadığı filmlerde büyük gişe başarısı yakalayan Çetin Altay, yapımcılara seslendi. Virüs nedeniyle zor günler geçiren sinema sektörü için oyuncu, “Sinemanın 2-3 milyonluk kemik bir seyircisi var. Onlar yeniden gideceklerdir. Bir zaman sonra her şey rayına oturacaktır. Sinemadan çok para kazanmış yapımcıların sahip çıkması gerekiyor. Trilyonları götürürken iyiydi” dedi.
'Mağdur edebiyatı yapmayı sevmem'
Eğlence sektörüyle birlikte sinemanın da mağdur olduğunu belirten Altay, “Mağdur edebiyatı yapmayı sevmem. Beni öyle ağlarken göremezsiniz. Ama bunu da söylemem lazım, bu en çok bizi etkiliyor ve vuruyor. Naif olalım, elimizi taşın altına sokalım istiyoruz ama böyle bir sıkıntı olduğu zaman bize de bakılsın. Ama karamsar da olmak istemiyorum” şeklinde konuştu.
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