Çetin Çiftçioğlu 10 yıl sonra sahneye döndü

'Şakacı' lakaplı Çetin Çiftçioğlu, Balat'ta bulunan bir mekanda 'Ben Şaka Yapıyorum Millet Gerçek Sanıyor' adlı gösterisinin açılışını rahmetli Müslüm Gürses'e yaptığı şaka ile açtı.

Daha önce yayaların kullandığı köprüyü paralı geçiş yaptığı, boş şişelere memleket havası doldurup sattığı şakaları unutulmayan Çiftçioğlu, performansı sonrası büyük alkış aldı.

'DEVİR ARTIK BÖYLE'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Çiftçioğlu, "Ben teknolojiyi biraz geç yakaladım, devir artık böyle. Ben şakalarımın hikayelerini günlük hayatımızdan alıntılar yaparak yazıyorum" dedi.

Mert Erşahin'in evsahipliğinde gerçekleşen özel performansın, yakın tarihlerde tekrarlanabileceği öğrenildi.

'10 YILDIR İŞSİZİM'

Çetin Çiftçioğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, 10 yıldır işsiz olduğunu belirterek, "Bu kötü şaka artık bitsin" demişti.